VIDEO - Napoli Primavera, rivedi il 2-1 sul Milan firmato dai gioiellini Cioffi ed Ambrosino

Ieri vi abbiamo raccontato di un altro successo esterno di prestigio per il Napoli Primavera dopo quello di Torino contro la Juventus. Gli azzurrini di Frustalupi hanno vinto infatti sul campo del Milan per 2-1, mettendo in mostra i gioiellini del reparto avanzato, ovvero il 2002 Antonio Cioffi, al rientro dopo la positività al Covid e che l'anno scorso ha esordito con i grandi, ed il classe 2003 numero 10 azzurro Giuseppe Ambrosino. Di seguito i gol della gara diffusi sui social da Sportitalia

Nell’anticipo del venerdì della 5^giornata del campionato #Primavera1, il Napoli ha battuto in trasferta il #Milan per 2-1. Queste le reti della sfida



️ 61’ Cioffi (N), 66’ Ambrosino (N), 78’ Traoré (M)#Sportitalia pic.twitter.com/nqkIZAMOUK — Sportitalia (@tvdellosport) October 15, 2021