VIDEO - Rinforzo per la Primavera: arriva il difensore 2002 Spedalieri

Il Napoli ha acquistato per la Primavera Jonathan Spedalieri, difensore centrale classe 2002, proveniente dal Potenza. Il giovane cresciuto nella Fiorentina , 4 anni con le giovanili viola, arriva a Napoli a titolo definitivo. Spedalieri è stato convocato per Frosinone-Napoli, gara valida per la quinta giornata del campionato Primavera 2 che riprenderà domani dopo lo stop dovuto al Covid. Di seguito il video dell'ex viola.