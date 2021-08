Vincenzo Ferrara, focus sul bomber napoletano della Primavera del Sassuolo

Il Sassuolo ha il suo bomber del futuro direttamente in casa. Ed è napoletano. Parliamo di Vincenzo Ferrara, classe 2003, che, dopo una grandissima annata in under 18, sarà il terminale dell’attacco della Primavera neroverde, guidata in panchina da Bigica.

E come potrebbe essere diversamente visto che il giovanissimo centravanti partenopeo l’anno scorso, nonostante tutti i disagi causati dal Covid, è stato protagonista di una stagione magnifica: i suoi 12 gol lo hanno reso il capocannoniere della competizione. A queste vanno aggiunte anche tre presenze e una rete nella Coppa Italia Primavera 1.

Ferrara, originario di Scampia e cresciuto nella scuola calcio napoletana Bombonera, è da ormai diversi anni al Sassuolo, e stagione dopo stagione sta crescendo e migliorando sempre di più, dimostrandosi attaccante puro e potente, con un innato fiuto del gol e un grande spirito di sacrificio per il bene della squadra. Il Sassuolo crede molto in lui, e anche il settore giovanile della nazionale ha più volte messo gli occhi su di lui.