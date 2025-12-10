Youth League, Benfica-Napoli: le formazioni ufficiali

Oggi alle 11:50Giovanili
di Arturo Minervini

 Il Napoli Primavera in campo contro il Benfica. La squadra azzurra si gioca tutto in questi ultimi 90', con una vittoria sarebbe qualificazione alla fase finale della Youth League. Segui il live della gara 

Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Benfica (4-3-3): Diogo Ferreira; Banjaqui Oliveira, Rui Silva, Semedo; Gil Never, Quintas Moreira; Fernandes, Francisco Silva, Coletta. A disposizione: Lopes, Duarte Soares, Ricardo Neto, Tomás Soares, Miguel Figueiredo, Umeh, Stevan Manuel, Anisio Cabral, João Afonsa

Napoli (3-5-2): Spinelli; De Chiara, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Cimmaruta, Prisco, Genovese Smeraldi; Anic, Baridò. A disposizione: Pugliese, De Martino, Zappettini, Palomba, Marotta Chiummariello, Esposito, lovine