Coppa Italia Primavera, il Napoli va agli ottavi: vittoria 5-4 a Cesena

Il Napoli Primavera ha battuto il Cesena in trasferta per 5-4 ai sedicesimi di Coppa Italia. Gli azzurrini si qualificano agli ottavi di finale. I gol sono stati segnati da Nardozi, Eletto, De Martino, Camelio (rigore) e D'Angelo.

NAPOLI: Pugliese, De Luca, Nardozi (75' Iovine), Prisco (62' Olivieri), D’Angelo, Anic (75' Melnyk), Camelio (62' Testa), Caucci, Eletto, Gorica, S. De Martino (55' G. De Martino). All. Rocco