Youth League, ennesima pessima figura del Napoli: altri 7 gol subiti

Pessima figura del Napoli nella partita persa sciaguratamente contro il Liverpool per 7-0. Sono già 23 le reti subite in 5 partite dalla squadra di Baronio che 7 gol li aveva subiti anche nell'ultima trasferta col Salisburgo. Una competizione da dimenticare per gli azzurrini che erano già stati eliminati, dunque ko che non pesa per la classifica ma sicuramente per il morale della squadra che domenica giocherà una partita fondamentale in casa col Cagliari per il campionato, dov'è ultimo.