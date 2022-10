Youth League, ennesimo ko per il Napoli: sconfitta 3-2 coi Rangers in casa

Napoli sotto 2-1 contro i Rangers nella quinta gara della fase a gironi di Youth League

Il Napoli Primavera rimedia la quarta sconfitta in Youth League, stavolta va ko anche in casa contro i Rangers di Glasgow. La partita si conclude sul punteggio di 3-2 per gli scozzesi che nel primo tempo avevano realizzato due gol con Ure al 21' e Lovelace al 23'. In pieno recupero aveva accorciato le distanze Spavone su assist di Russo e poi stesso Spavone aveva segnato il gol del momentaneo 2-2. Nella ripresa ancora Lovelance ha segnato la rete decisiva che ha condannato gli azzurrini.