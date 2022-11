Youth League, il Napoli cade 5-0 col Liverpool: gli azzurrini chiudono all’ultimo posto nel girone

Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Liverpool per 5-0 nella sesta giornata di Youth League al centro sportivo Academy Liverpool.

Fonte: sscnapoli.it

Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Liverpool per 5-0 nella sesta giornata di Youth League al centro sportivo Academy Liverpool. Azzurrini che subiscono la prima rete alla mezzora con Koumas. Il Napoli riesce a tenere il campo fino all'ora di gioco quando i baby Reds dilagano. Prima Doak e poi Chambers portano il risultato sul 3-0. Al 63' Doherty ruba palla e infila il poker. Poco dopo sempre l'attaccante inglese firma la doppietta per il 5-0. Termina col netto successo del Liverpool che si aggiudica anche il primo posto nel Girone. Gli azzurrini chiudono la manifestazione con un solo punto ma con tanta esperienza acquisita in campo internazionale.

Il cammino degli azzurrini

Prima giornata: Napoli-Liverpool 1-2

Seconda giornata: Rangers-Napoli 3-2

Terza giornata: Ajax-Napoli 5-1

Quarta giornata: Napoli-Ajax 1-1

Quinta giornata: Napoli-Glasgow 2-3

Sesta giornata: Liverpool-Napoli 5-0

La classifica del Gruppo A: Liverpool 15, Ajax 13, Rangers 6, Napoli 1.