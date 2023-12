Youth League, pari in rimonta per la Primavera contro il Braga: gli azzurrini chiudono al 3º posto

Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Braga per 2-2 nella sesta giornata di Youth League allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola.



Fonte: sscnapoli.it

Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Braga per 2-2 nella sesta giornata di Youth League allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola.

Dopo un avvio molto combattuto, l'equilibrio si rompe sul finire del primo tempo. Punizione tagliata di Goncalves che sorvola il gruppone in area e rimbalza beffarda in rete: 1-0 per il Braga.

Si va al riposo e al rientro il Napoli pareggia al primo assalto. D'Angelo sale a sinistra e crossa teso, Borriello stoppa e chiude in girata: 1-1. I portoghesi però ripassano avanti dopo l'ora di gioco con una bella azione personale di Furtado che di destrezza infila il 2-1.

Gli azzurrini reagiscono con orgoglio e al 73' Ballabile, da poco entrato, incrocia un sinistro potente e preciso: 2-2. Finisce con un pareggio l'avventura europea degli azzurrini che chiudono al terzo posto nel girone di Youth League.

NAPOLI: Pellino, Mazzone, De Crescenzo (60' Stasi), Legnante, Mattia Esposito, Gambardella, De Chiara (70' Parisi), D'Angelo (70' Russo), Raggioli, Borriello (60' Ballabile), Malasomma (80' Russo). All. Tedesco

Il cammino degli azzurrini -

Prima giornata: Braga-Napoli 1-0

Seconda giornata: Napoli-Real Madrid 0-4

Terza giornata: Union Berlino-Napoli 4-1

Quarta giornata: Napoli-Union Berlino 1-0

Quinta giornata: Real Madrid-Napoli 6-0

Sesta giornata: Napoli-Braga 2-2

La classifica: Real Madrid 14, Braga 12, Napoli 4, Union Berlino 3.