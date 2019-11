Youth League, secondo posto virtualmente irraggiungibile: 6 punti di distanza dalle altre 3

Si conclude qui, virtualmente, l'avventura del Napoli in Youth League. Mancano altre due partite (Liverpool fuori e Genk in casa) ma la classifica ormai è chiara e il secondo posto irraggiungibile: azzurrini fermi a 1 punti, sono già 7 quelli del Salisburgo che ha bissato il 7-2 dell'andata con il 5-1 di questo pomeriggio. Il Liverpool ha perso col Genk: entrambi a quota 7 punti con gli austriaci. Una piccolissima speranza. Ma sono già 16 gol subiti in 4 gare per il Napoli. Evidente, oggi, il divario tecnico tra le due formazioni. Bene Gaetano che ha segnato un gran gol. Il secondo in Youth League in tre partite. Sabato torna il campionato: sfida a Frattamaggiore col Sassuolo. Poi la sosta.