Video Castel di Sangro, highlights day 13: tanta fatica ed il ritorno di Olivera

Il Napoli prosegue nella propria preparazione estiva a Castel di Sangro agli ordini di Antonio Conte e questa mattina sono da segnalare alcune importanti novità dal ritiro azzurro, con la squadra che sta preparando l'esordio ufficiale stagionale contro il Modena in Coppa Italia previsto per la serata di sabato.

Rientrano gli ultimi Nazionali

Sul campo principale insieme al resto del gruppo infatti si sono visti Mathias Olivera, rientrato dopo la Copa America col suo Uruguay e le successive vacanze, e Coli Saco, centrocampista maliano classe 2002 reduce dai Giochi Olimpici con la sua Nazionale. Per loro prima sgambata e primi approcci col metodo Conte.

Assenti Osimhen e gli altri partenti

L'ulteriore novità però è forse ancora più importante e riguarda quei giocatori destinati a lasciare la squadra azzurra: nello specifico si tratta di Victor Osimhen, Mario Rui e Gianluca Gaetano. I tre giocatori non si sono neanche affacciati sul campo, segnale che le trattative per le loro cessioni sono in fase calda. Di seguito gli highlights della seduta mattutina prodotte dalla SSC Napoli.