Derby all'olandese, De Vrij risponde al 93' a Reijnders: Milan-Inter 1-1, gli highlights

Il derby di Milano finisce in parità (1-1), con l’Inter che trova il pareggio in extremis grazie a Stefan De Vrij, rispondendo alla rete di Tijjani Reijnders segnata poco prima dell’intervallo. Un derby a tinte olandesi, in cui i nerazzurri recriminano per i tre pali colpiti nella ripresa, mentre il Milan vede sfumare la terza vittoria stagionale contro i cugini. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).