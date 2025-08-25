Video

Il Como di Fabregas dà spettacolo, Lazio ko 2-0: gli highlights

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:05Highlights HD
di Antonio Noto

Il Como di Cesc Fabregas domina contro la Lazio di Maurizio Sarri e vince 2-0 all'esordio. Prestazione pressoché perfetta per la squadra lariana che vince con la rete nella ripresa di Douvikas ed una splendida punizione calciata da Nico Paz. Male, invece, la formazione biancoceleste, mai davvero in partita. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).