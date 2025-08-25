Video

Atalanta fermata dal Pisa, Scamacca salva il pari: 1-1, gli highligths

Atalanta fermata dal Pisa, Scamacca salva il pari: 1-1, gli highligthsTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:20Highlights HD
di Antonio Noto

Al Gewiss Stadium finisce in parità la sfida tra Atalanta e Pisa, 1-1. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo grazie a un’autorete di Hien, sfortunato nel deviare nella propria porta un cross di Angori. Nella ripresa l’Atalanta reagisce con maggiore determinazione e trova il pareggio con Gianluca Scamacca, tornato titolare dopo oltre un anno e subito decisivo con una bella conclusione in area. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).