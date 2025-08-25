Video

David-Vlahovic, Juve sulle punte: Parma battuto 2-0 allo Stadium, gli highlights

David-Vlahovic, Juve sulle punte: Parma battuto 2-0 allo Stadium, gli highlightsTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:20Highlights HD
di Antonio Noto

La Juventus inaugura al meglio la nuova stagione battendo 2-0 il Parma allo Stadium. Dopo un primo tempo equilibrato e povero di emozioni, nella ripresa i bianconeri alzano i ritmi e trovano le giocate vincenti. A illuminare la serata è Kenan Yildiz, protagonista assoluto con due assist: il primo per Jonathan David, che sigla il suo primo gol in maglia Juve al 61’, il secondo per Dusan Vlahovic, entrato nella ripresa e autore del raddoppio nel finale. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).