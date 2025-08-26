Video
Inter show per la prima di Chivu: 5-0 al Torino, gli highlights
Show dell'Inter che batte 5-0 il Torino all'esordio in campionato con Chivu in panchina. Buona la prima per i nerazzurri che riscattano almeno nel punteggio il 5-0 in finale Champions contro i granata di Ngonge e Simeone. Tra i protagonisti del match i soliti Lautaro e Thuram, in gol per la prima rete nerazzurra anche Bonny. La partita era stata sbloccata da Bastoni. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).
