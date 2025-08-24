Video

Clamoroso ko del Milan con la Cremonese, finisce 1-2 a San Siro: highlights

di Davide Baratto

La Cremonese neopromossa fa la storia: sbanca San Siro per 2-1 alla prima giornata di campionato, delude all'esordio il Milan di Massimiliano Allegri che viene subito fischiato dal pubblico. I grigiorossi la sbloccano al 28' con Baschirotto, ma allo scadere del primo tempo Pavlovic pareggia i conti: la squadra di Nicola ha però la forza di riprovarci e la rete in acrobazia di Bonazzoli vale i tre punti. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).