Video
Fiorentina beffata al 94'! Finisce 1-1 a Cagliari: gol e highlights
TuttoNapoli.net
Finisce 1-1 tra Cagliari e Fiorentina alla Domus Arena, con tutte le emozioni concentrate nella ripresa. I viola passano in vantaggio a metà secondo tempo grazie all’inserimento vincente di Mandragora, bravo a sfruttare l’assist di Gudmundsson. Nel recupero arriva la beffa per gli uomini di Pioli: De Gea respinge male un colpo di testa di Luperto, che si trasforma in autogol e regala al Cagliari un pari insperato ma meritato. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).
Pubblicità
Highlights HD
Copertina Da 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca di Arturo Minervini
Le più lette
3 Hojlund-Napoli, c'è ottimismo! Rai: ADL ha aperto all'obbligo, tra le alternative da seguire Vlahovic
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Ultim'oraHojlund-Napoli, c'è ottimismo! Rai: ADL ha aperto all'obbligo, tra le alternative da seguire Vlahovic
Beukema: "Al Napoli non puoi dire di no! Assurdo, non sono ancora stato in città. Krol? Ecco che mi ha detto"
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Buon impatto, lo Scudetto sul petto pesa! De Bruyne è attivo, lavoriamo su concetti europei"
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!"
Pierpaolo MatroneConte a Mediaset: "Scudetto? Stiamo belli calmi, è dura! Fate voi le griglie! Su KDB e Lucca..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com