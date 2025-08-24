Video

Fiorentina beffata al 94'! Finisce 1-1 a Cagliari: gol e highlights

Fiorentina beffata al 94'! Finisce 1-1 a Cagliari: gol e highlightsTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:10Highlights HD
di Antonio Noto

Finisce 1-1 tra Cagliari e Fiorentina alla Domus Arena, con tutte le emozioni concentrate nella ripresa. I viola passano in vantaggio a metà secondo tempo grazie all’inserimento vincente di Mandragora, bravo a sfruttare l’assist di Gudmundsson. Nel recupero arriva la beffa per gli uomini di Pioli: De Gea respinge male un colpo di testa di Luperto, che si trasforma in autogol e regala al Cagliari un pari insperato ma meritato. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).