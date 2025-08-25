Udinese e Verona si dividono la posta, finisce 1-1: gli highlights

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:30Highlights HD
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-1 il match del Bluenergy Stadium tra Udinese ed Hellas Verona, valido per la prima giornata di campionato. Succede tutto nel secondo tempo: i friulani sbloccano la partita al 53esimo con il gol di Kristensen su assist di Lovric, al 73esimo gli scaligeri trovano la rete del pari con Serdar sul passaggio vincente di Giovane. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).