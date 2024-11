Video Empoli-Udinese finisce in parità: Davis risponde a Pellegri, gli highlights

L'Udinese pareggia 1-1 ad Empoli. A Pellegri risponde Davis. In gol i due attaccanti per una gara equilibrata che si conclude in parità con un gol per tempo. Il match era valido per il primo posticipo del lunedi del tredicesimo turno del campionato di Serie A. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).