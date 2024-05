Il Toro stende 3-1 il Milan e spera nell'Europa: highlights

Termina sul risultato di 3-1 il match tra Torino e Milan, valido per la 37esima giornata di Serie A. Di seguito il video

Termina sul risultato di 3-1 il match tra Torino e Milan, valido per la 37esima giornata di Serie A. Prima Duvan Zapata (26') su assist di Rodriguez e poi Ivan Ilic (40') su cross di Bellanova mandano i granata già sul 2-0 all'intervallo. Nella ripresa gli uomini di Juric mettono subito il lucchetto al match con il tiro dal limite del capitano ed ex di giornata Ricardo Rodriguez (46') grazie allo scarico di Pellegri. Inutile il gol dal dischetto di Ismael Bennacer (55') che accorcia le distanze per i rossoneri portando la partita sul 3-1. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).