Video Inter a valanga sul Lecce, finisce 4-0 al Via del Mare: gli highlights

L'Inter batte il Lecce in trasferta per 4-0 grazie alle reti di Frattesi, Lautaro Martinez, Dumfries e Taremi. La squadra di Inzaghi risponde al successo del Napoli e si riporta a meno tre punti dagli azzurri in vetta. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).