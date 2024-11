Video La Juve vince il derby della Mole, 2-0 al Torino: gol e highlights

Termina sul risultato di 2-0 il match dello Stadium tra Juventus e Torino, valido per la 12ª giornata di Serie A. Se lo aggiudica Motta il derby della Mole, contro i granata che anche a causa delle assenze risultano una squadra davvero poco pericolosa: così i bianconeri con un gol per tempo - Weah (18') in avvio e Yildiz (84') nel finale - conquistano i tre punti. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).