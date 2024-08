Video La Lazio rimonta il Milan, poi si fa riprendere: finisce 2-2, highlights

Termina sul risultato di 2-2 la gara dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I biancocelesti rimontano il vantaggio iniziale di Pavlovic grazie a Castellanos e Dia, per poi farsi riagguantare da Leao. Solo due punti quindi per i rossoneri in queste prime tre giornate di campionato. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).