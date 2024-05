Quattro gol e due magie da punizione, Fiorentina-Napoli finisce 2-2: highlights

Termina sul risultato di 2-2 il match del Franchi tra Fiorentina e Napoli, valido per la 37esima giornata di Serie A. Di seguito il video

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Termina sul risultato di 2-2 il match del Franchi tra Fiorentina e Napoli, valido per la 37esima giornata di Serie A. Gli azzurri giocano una buona gara tutto sommato, l'iniziale vantaggio di Rrahmani viene ribaltato in tre minuti da Biraghi e Nzola. Nella ripresa c'è in campo solo la squadra di Calzona che prima la riprende con la punizione di Kvaratskhelia e poi sfiora il match point col tiro di Politano che si schianta sul palo. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).