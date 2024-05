Tanta lotta e solito 0-0, il Torino ferma il Bologna ma saluta l'Europa: highlights

L'ennesimo pareggio a reti bianche serve a poco ai granata che salutano la possibilità di andare in Europa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 0-0 l'anticipo della 35/a giornata tra Torino e Bologna. Per la formazione emiliana si tratta del secondo pareggio consecutivo che non implica la corsa in zona Champions mentre l'ennesimo pareggio a reti bianche serve a poco ai granata che salutano la possibilità di andare in Europa. Il Torino nel primo tempo sfiora il gol con Sanabria la cui conclusione finisce sul palo. Nella ripresa Skorupski deve salvare su Ilic. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).