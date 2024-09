Video Tanta tattica e poche occasioni, Juve-Napoli finisce 0-0: gli highlights

Termina sul risultato di 0-0 la gara dell'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, valida per la 5ª giornata di Serie A. Le due squadre si studiano e si attendono, con non molto coraggio: ne esce una partita con poche emozioni. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).