VIDEO - Che beffa al 96', Luvumbo gela il Napoli a Cagliari: finisce 1-1, gol e highlights

Non arriva la vittoria per la squadra di Calzona che continua il suo momento no.

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo un punto per il Napoli a Cagliari. Non arriva la vittoria per la squadra di Calzona che continua il suo momento no. Gli azzurri non sono andati oltre l'1-1 alla Unipol Domus con un punto che ai sardi serve per il morale e per muovere la classifica. Alla rete iniziale di Osimhen ha risposto in pieno recupero Luvumbo. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).