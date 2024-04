VIDEO - Finalmente un bel Napoli, travolto 4-2 il Monza: highlights

Torna alla vittoria il Napoli, che batte il Monza 4-2 all'U-Power Stadium.

Torna alla vittoria il Napoli, che batte il Monza 4-2 all'U-Power Stadium. Nel primo tempo Djuric illude i brianzoli, ma nella ripresa si scatena la formazione di Calzona. Risultato ribaltato in un minuto, con le reti di Osimhen e Politano. Zielinski e Raspadori, in seguito, certificano una vittoria che tiene i partenopei ancora in corsa per il sogno Champions. Da segnalare anche il momentaneo 2-3 di Colpani, che aveva dato nuova speranza alla squadra di Palladino. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).