VIDEO - Il Monza batte il Bologna 1-0 e sogna l'Europa: gli highlights del match

Partita combattuta all'U-Power Stadium, con punti importanti in palio per Monza e Genoa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita combattuta all'U-Power Stadium, con punti importanti in palio per Monza e Genoa. Alla fine a sorridere sono i padroni di casa, che la risolvono con il gol-vittoria di Dany Mota al minuto 83, grazie a un destro a incrociare su assist del suo connazionale Pereira. 1-0 e tre punti dal retrogusto d'Europa per i lombardi, il Grifone perde e deve cominciare a guardarsi alle spalle. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).