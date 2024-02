VIDEO - Inter inarrestabile, asfaltato 4-0 il Lecce: gol e highlights

I nerazzurri replicano il risultato rifilato alla Salernitana nell'ultima giornata di campionato, battendo 4-0 anche il Lecce allo stadio Via del Mare.

Dieci su dieci: l'Inter allunga ulteriormente la propria striscia positiva nel 2024, considerando tutte le competizioni. I nerazzurri replicano il risultato rifilato alla Salernitana nell'ultima giornata di campionato, battendo 4-0 anche il Lecce allo stadio Via del Mare. La doppietta di Lautaro Martinez, a quota 101 in Serie A, e il gol di Davide Frattesi spianano la strada alla capolista, òa prima marcatura di De Vrij in questo campionato completa il quadro. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).