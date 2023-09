VIDEO - La Fiorentina passa 2-0 alla Dacia Arena, ancora un ko per l'Udinese: gli highlights

Colpo esterno per la Fiorentina che si è imposta per 2-0 in casa dell'Udinese.

TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom Colpo esterno per la Fiorentina che si è imposta per 2-0 in casa dell'Udinese. A regalare la vittoria alla formazione di Vincenzo Italiano i gol realizzati nel primo tempo da Martinez Quarta, con un gran destro dal limite nel primo tempo, e di Bonaventura che, a tempo praticamente scaduto, trova il destro giusto per battere Silvestri e far scorrere i titoli di coda sul match. Continua invece la crisi della formazione friulana.