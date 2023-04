VIDEO - La Salernitana asfalta il Sassuolo: all'Arechi finisce 3-0, gli highlights

La Salernitana batte il Sassuolo 3-0 e fa un bel balzo in avanti in ottica salvezza.

La Salernitana batte il Sassuolo 3-0 e fa un bel balzo in avanti in ottica salvezza. Decidono la sfida le reti nel primo tempo di Pirola e Dia, con Coulibaly che ha chiuso i conti nei secondi quarantacinque minuti. Sono 33 i punti per la squadra allenata da Paulo Sousa, mentre i neroverdi restano a 40 punti. Di seguito gol e highlights della gara. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app). ​​​​​​