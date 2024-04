VIDEO - Napoli umiliato al Castellani: vince l'Empoli 1-0, highlights

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Napoli terrificante si consegna sin dal primo minuto all'Empoli, non entrando mai realmente in partita neanche dopo il gol di Cerri (4') che ha deciso la gara. Complici anche le scelte di Calzona: inspiegabile l'impiego di Natan adattato, tardivi i cambi di Ngonge e Raspadori e ancor più misterioso l'ingresso di Simeone a pochi minuti dalla fine. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).