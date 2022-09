A caccia del primato in Champions: non accade al Napoli da sei anni

Luciano Spalletti si augura che il meteo in Scozia, sole all'arrivo del Napoli, possa indicare un segno del destino favorevole

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti si augura che il meteo in Scozia, sole all'arrivo del Napoli, possa indicare un segno del destino favorevole. Dopo la vittoria inebriante contro il Liverpool, nel mitico Ibrox il Napoli può conquistare il primato solitario nel girone a punteggio pieno, come in Champions non gli succede dal 2016. Lo scrive il Corriere dello Sport.