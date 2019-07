ADL diretto su Insigne: "Basta comportarsi in modo infantile! Napoli è casa sua, spero sia l'anno della riconferma"

Queste altre parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a Sky Sport 24. Passaggio importante su Insigne: "E' un uomo, credo lo abbia capito. Non può più comportarsi in modo infantile. Capisco che in passato preferisse giocare in un certo modo, che non gli andassero bene certe cose. Deve mettersi a disposizione di un allenatore che ha dalla sua una grande esperienza e una grande onestà intellettuale. Napoli è casa sua, siamo felici di accoglierlo e a spronarlo per dare il massimo. Ha avuto stagioni felici, altre volte è stato scontento e ha reso di meno. Spero che sia l'annata della sua totale e straordinaria riconferma. Vorrei rivedere l'Insigne che ho visto in Nazionale".