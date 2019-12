ADL saluta Ancelotti: "Ti seguiremo con grande affetto nella tua nuova avventura"

E' di oggi l'ufficialità dell'approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton. L'ormai ex allenatore del Napoli ha salutato la città partenopea nelle ultime ore, pronto ad affrontare una nuova avventura in Premier League. Anche il presidente del Napoli De Laurentiis ha voluto salutare il suo ex tecnico attraverso un tweet: "Caro Carlo, ti seguiremo con grande affetto nella tua nuova avventura in Premier League. In bocca al lupo! Aurelio".

