ADL scende da Garcia e squadra negli spogliatoi: la reazione per il poker al Lecce

Aurelio De Laurentiis è soddisfatto e non potrebbe essere altrimenti. E l'ha fatto sapere anche a Rudi Garcia e squadra dopo il 4-0 rifilato al Lecce, direttamente al Via del Mare, dov'era presente. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"Dal Maradona al Via del Mare, spettatore curioso e poi entusiasta, Aurelio De Laurentiis lascia la tribuna sorridente bissando l'espressione soddisfatta intravista mercoledì sera. Prima si lascia andare ad una personalissima considerazione raggiungendo gli spogliatoi per fare i complimenti a Garcia e alla squadra («Sono sempre stato sereno e tranquillo, mai avuto dubbi») e poi, per la terza partita di fila, ricordando il Dall'Ara, affida ai social, a X, un tempo Twitter, il suo pensiero sulla seconda vittoria consecutiva in campionato del Napoli"