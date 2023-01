Ag. Di Lorenzo: “Ha tante offerte, ma vuole restare a Napoli a vita! Sul rinnovo…”

Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto a “La Città del Pallone, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto a “La Città del Pallone, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Di Lorenzo? Vincere lo scudetto sarebbe il coronamento del suo sogno. Sei o sette anni fa era in un altro tipo di calcio ed oggi si può trovare ad essere campione d’Italia. Rinnovo? Non è spinosa la trattativa, dovrebbe essere un piacere da parte del club offrirgli il rinnovo. Giovanni, di sua spontanea volontà, vuole legarsi al Napoli a vita.