Napoli-Atalanta, biglietti in vendita dalle 12 di oggi: info e prezzi

Lo comunica la SSC Napoli con un comunicato sul proprio sito ufficiale nel quale vengono resi pubblici anche i prezzi per il match.
A partire dalle ore 12:00 di oggi, venerdì 7 novembre 2025, saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Atalanta, match che si disputerà sabato 22 Novembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Lo comunica la SSC Napoli con un comunicato sul proprio sito ufficiale nel quale vengono resi pubblici anche i prezzi per il match.
I prezzi per Napoli vs Atalanta saranno i seguenti:
Settore FASE 1 FASE 2
CURVE INFERIORI 35,00 €40,00 €
CURVE SUPERIORI 50,00 €55,00 €
DISTINTI INFERIORI 65,00 €80,00 €
DISTINTI SUPERIORI 80,00 €95,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 €110,00 €
TRIBUNA NISIDA 100,00 €120,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 125,00 €145,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 €165,00 €
