Ag. Gaetano: "Prima non era in uscita, ma col cambio modulo potrebbe partire"

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Giuffredi, agente di Gaetano, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A del suo assistito: "Negli ultimi giorni è cambiato qualcosa, nel senso che nei programmi del Napoli lui non era in uscita. Poi però ci può essere un cambio di modulo che preveda solo 2 centrocampisti e allora forse sono in troppi in quel ruolo. Vediamo che succede in questi ultimi giorni, se si trova una soluzione giusta e che possa dargli continuità, sicuramente andrà a giocare".