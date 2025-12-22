Conte a Radio Serie A: "Volevamo onorare lo Scudetto! Ho battuto su un discorso..."

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A dopo il trionfo in Supercoppa contro il Bologna: "Siamo venuti qui in Arabia per onorare, avevamo lo Scudetto sulla maglia e volevamo onorare questo Scudetto, penso che l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto due ottime partite, contro il Milan e stasera i ragazzi sono stati veramente straordinari.

Stasera si vedeva proprio che trasudavano voglia di vincere, volevano vincerlo sto trofeo, anche perché ho battuto un pochettino su un discorso... noi abbiamo fatto un percorso bellissimo, l'anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto e siamo venuti a giocarci la Supercoppa qui contro squadre fortissime, e volevamo dimostrare che quello Scudetto è meritato. È meritato, e potevamo farlo soltanto in una maniera: onorando, vincendo la semifinale e poi abbiam vinto la finale. Abbiamo scritto un'altra pagina di storia, perché alla fine c'è scritto che il Napoli ha vinto la Supercoppa".