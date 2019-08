Ag. Hysaj svela: "Abbiamo accordo col Valencia, ora tocca al Napoli! Se non si chiude domani..."

Elseid Hysaj è uno degli azzurri in uscita che potrebbe lasciare Napoli in questo finale di calciomercato. Mario Giuffredi, agente del giocatore albanese, ha rilasciato una battuta sul destino dell'ex Empoli ai microfoni di Sportitalia: "Può andare al Valencia, ma è ancora tutto in piedi. Noi abbiamo raggiunto l'accordo con Valencia, ora il Napoli dovrà trovare l'accordo col giocatore, ma ci vuole tempo perchè è un trasferimento internazionale. Se domani non si trova l'accordo allora resterà a Napoli".