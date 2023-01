Ag. Sirigu: "Scambio con Gollini? Trattativa in chiusura, ecco quando si definirà"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', Giovanni Branchini, agente di Salvatore Sirigu, ha fornito la sua versione dei fatti sullo scambio di portieri tra Napoli e Fiorentina.

Nel corso di 'Sky Calcio Club', Giovanni Branchini, agente di Salvatore Sirigu, ha fornito la sua versione dei fatti sullo scambio di portieri tra Napoli e Fiorentina, con Gollini in procinto di passae in azzurro: "Trattativa in chiusura, mi sembra che proprio nella giornata di oggi (lunedì) debbano arrivare le ultime telefonate per definire il tutto".