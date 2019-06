Alvino annuncia: "Manca solo la firma, ma James vuole solo Napoli! A Dimaro non ci sarà..."

James Rodriguez e non solo. Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul mercato azzurro: “James, Lozano e Manolas sono nomi caldi. Con trattative in ballo così importanti, la strategia è quella di non esporsi troppo e mantenere il giusto riserbo in attesa di mettere nero su bianco. Per James Rodriguez è tutto fatto, ma quando mancano le firme bisogna essere riservati. La vetrina della Copa America non influirà sulla trattativa col Napoli, James ha sposato a pieno il progetto Napoli. Mendes e Giuntoli hanno fatto un lavoro straordinario, ma nessuno può pensare che il Napoli possa ufficializzare domani il colombiano, non ci sono i tempi tecnici. James a Dimaro non ci sarà, la Colombia si vorrà giocare fino alla fine la Copa America. Ribadisco che l’accordo è totale, il ragazzo dal primo approccio ha sempre ribadito di volere Napoli. Mendes ha fatto ragionare il Real Madrid, facendoli accettare la formula del prestito con diritto di riscatto".