Ambrosino-show ed il Napoli Primavera vola: battuta anche la SPAL

Il Napoli si gode tutto il talento di Giuseppe Ambrosino, classe 2003 che sta trascinando la Primavera a suon di gol. Anche oggi contro la SPAL è andato in scena un one-man-show. Il numero 10 azzurro, salito in cattedra nella ripresa, con una doppietta ha mandato in estati l'Arena di Cercola, firmando il sorpasso dopo le reti di Cioffi, per l'iniziale vantaggio azzurro, e Braams per il pari estense. Il match è terminato col risultato di 4-2: di Mercurio l'altro gol azzurro, poi Braams si regala la doppietta, inutile ai fini del risultato. Vince il Napoli, festeggia Frustalupi, ancora: i partenopei erano reduci dal successo col Genoa.