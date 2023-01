Arriva Dybala da avversario: l'approdo alla Roma aumentò sfiducia e fischi per ADL a Dimaro

"Dybala, uno degli avversari più temibili, è dentro l’estate del Napoli, proprio nei momenti più bui quando a Dimaro"

Per la sfida di domani sera, Spalletti dovrebbe replicare la formazione che ha demolito la Juventus. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che gli unici dubbi del tecnico azzurro riguardano la fascia sinistra: Mario Rui-Olivera e Politano-Lozano. Poi c’è la variabile Elmas, che scalpita e potrebbe trovare spazio in vari ruoli. Ci sono — però — giocatori che spostano gli equilibri:

"Dybala, uno degli avversari più temibili, è dentro l’estate del Napoli, proprio nei momenti più bui quando a Dimaro piovevano fischi per De Laurentiis che pensò alla Joya proprio per rispondere al clima di sfiducia generale. Il direttore sportivo Giuntoli ebbe anche un incontro a Verona con il suo entourage, non ci fu l’intesa perché Dybala scelse il progetto della Roma. Il Napoli in quei tempi era afflitto dalle partenze illustri, non era ancora venuto fuori il talento di Kvaratskhelia e gli acquisti di Kim, Simeone e Raspadori sono stati perfezionati soltanto nelle settimane successive.

Dybala aveva il chiodo fisso del Mondiale, dopo l’esperienza alla Juventus cercava un progetto entusiasmante dove rilanciarsi e prendersi l’avventura in Qatar in cui poi si è laureato campione del mondo. Ci fu anche un confronto tra Spalletti e l’argentino ma riuscì a spuntarla Mourinho che dal primo giorno l’ha messo al centro della sua avventura alla Roma".