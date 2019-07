As - Apertura del Real per James: blancos disposti ad accettare il pagamento dilazionato

Novità importanti sul caso James Rodriguez dalla Spagna: secondo il quotidiano “As” ci sarebbe una leggera apertura da parte di Florentino Perez, che fino a pochi giorni fa esigeva il pagamento dei 42 milioni di euro in questa sessione di mercato ed ora sarebbero disponibili, invece, a dilazionarlo. Un piccolo passo verso De Laurentiis, dal quale ora Perez si attende un ulteriore avvicinamento: James e Ancelotti, intanto, non vedono l'ora di riabbracciarsi.