As - Pronto il rilancio per James: può arrivare l'offerta a titolo definitivo per 35 mln

Il Napoli non ha mai mollato la presa per James Rodriguez è convinto che alla fine riuscirà ad ottenere il calciatore. Stando a quanto riferisce As, la trattativa entrerà nel vivo alla metà di questo mese. A spingere per la cessione al Napoli c'è anche Jorge Mendes. Il Napoli - spiega il quotidiano spagnolo - rimodulerà l'offerta iniziale, almeno sulle cifre: prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Il Real Madrid ne chiede 42, ma più il tempo passa e le resistenze di Florentino Perez diventano deboli.