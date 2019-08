Ass. Borriello: "Ecco i lavori in corso al San Paolo. Pista? E' bella ed azzurra, non si tocca"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'assessore allo sport Ciro Borriello, dopo la conferenza stampa per l'iniziativa A casa tua per sensibilizzare i cittadini a tenere lo stadio nelle condizioni migliori: "E' una bella iniziativa, attori napoletani ci hanno messo la faccia. I napoletani sono già educati, ma è importante dire teniamocelo bene perché è nostro, frutto di tanto lavoro. Bisogna rispettarlo come casa nostra.

Ora si stanno ultimando i sediolini delle Curva B, l'implementazione dei bagni e gli spogliatoi Interverremo per alcuni cupolini della copertura, poi vedremo se ci saranno altre risorse. Panchine rosse o azzurre? Curerà il calcio Napoli questi aspetti, così come negli spogliatoi loro interverranno sugli arredi, anche sulle panchine faranno lo stesso.

Maxi-schermi saranno funzionanti? C'è tanto scetticismo e mi dispiace. Sono lì, come avevamo promesso, sono a carico delle Universiadi fino a dicembre e poi dovremo trovare una formula per la gestione perché sono molto avanzati tecnologicamente e bisognerà gestirli. E' un mezzo di pubblicità, se ne deve occupare il club.

Sorveglianza 24h? Lo è già, ma è grande, complesso, molto vulnerabile quindi le intrusioni ci sono state e speriamo ora che ci siano meno sconsiderati di notte nello stadio. Togliere la pista? Con quello stadio si sono vinti due scudetti, ora c'è stato un investimento pubblico importante, la pista è azzurra, anche molto bella, per ora ce la teniamo e sicuramente non si toglie".